ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ГоловнаСуспільствоВійна

Приватна ППО вперше збила реактивний "шахед": летів на швидкості 400 кілометрів на годину

Ворог намагається обійти протиповітряну оборону вдосконаленими безпілотниками. 

Приватна ППО вперше збила реактивний "шахед": летів на швидкості 400 кілометрів на годину
Приватна ППО збила реактивний шахед
Фото: скриншот

Приватна протиповітряна оборона уперше збила реактивний “шахед”, що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це новий рівень складності: Росія масштабує застосування швидших і складніших для перехоплення БпЛА.

Збиття такого безпілотника відбулося в Харківській області. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. 

Станом на зараз приватні групи ППО є на 19 підприємствах. 

“Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО”, – сказав він. 

  • Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав на початку березня.
  • Більше про це – в матеріалі Сергія Барбу “Самі собі ППО. Чому уряд хоче, щоб енергокомпанії самотужки збивали «шахеди»”. 
﻿
