Приватна ППО вперше збила реактивний "шахед": летів на швидкості 400 кілометрів на годину

Приватна протиповітряна оборона уперше збила реактивний “шахед”, що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це новий рівень складності: Росія масштабує застосування швидших і складніших для перехоплення БпЛА.

Збиття такого безпілотника відбулося в Харківській області. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.

“Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО”, – сказав він.