Приватна ППО вперше збила реактивний "шахед": летів на швидкості 400 кілометрів на годину

Приватна протиповітряна оборона уперше збила реактивний “шахед”, що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це новий рівень складності: Росія масштабує застосування швидших і складніших для перехоплення БпЛА.
Збиття такого безпілотника відбулося в Харківській області. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.
Станом на зараз приватні групи ППО є на 19 підприємствах.
“Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО”, – сказав він.
- Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав на початку березня.
- Більше про це – в матеріалі Сергія Барбу “Самі собі ППО. Чому уряд хоче, щоб енергокомпанії самотужки збивали «шахеди»”.