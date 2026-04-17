Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині є загибла та понад 10 поранених

Російські окупанти упродовж 17 квітня понад 40 разів ворог атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі та самому Дніпрі виникли пожежі. Їх загасили. Постраждали четверо людей.

"54-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Чоловіки 28, 29 і 49 років лікуватимуться амбулаторно. У Дніпровському районі поранена 63-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості", – каже Ганжа.

На Нікопольщині росіяни поцілили по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені СТО, приватні будинки, автівки. Загинув чоловік. Ще шестеро людей дістали поранень. Чоловіки 28 та 50 років в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

Завдав ударів ворог й по Синельниківщині. Там поранень дістали 64-річний чоловік та 65-річна жінка. Обоє в лікарні у стані середньої тяжкості.