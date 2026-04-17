Блогер із Кропивницького, який публікував місця вручення повісток, пішов на угоду зі слідством і був звільнений від покарання

У Кропивницькому суд визнав винним місцевого жителя в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України під час мобілізації. У соціальних мережах він поширював інформацію про місця виконання завдань військовими територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Вирок ухвалив 12 травня 2025 року Фортечний районний суд Кропивницького. Місцеве видання "Гречка" пише, що йдеться про місцевого блогера Павла Б.

Як випливає з матеріалів справи, він адміністрував Instagram-сторінку, через яку систематично поширювалася інформація про місця вручення повісток та пересування військових ТЦК та СП. Ці дані дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів.

За матеріалами справи, з серпня 2024 року по березень 2025-го на його сторінці публікувалися повідомлення про блокпости, перевірки документів і місця роботи груп оповіщення.

Суд дійшов висновку, що такі дії створювали перешкоди для комплектування підрозділів ЗСУ та виконання мобілізаційних планів в умовах воєнного стану. Тож дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період).

Під час судового розгляду обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, повністю визнав провину та погодився співпрацювати зі слідством.

"Я повністю визнаю свою провину. Хоч це дивно поєднується з тим, що я волонтер. Та незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому я визнаю свою провину повністю. Я не думав, що публікація цього відео призведе до таких наслідків", - розповів обвинувачений журналістам.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив від його відбування з випробувальним строком на 2 роки. Протягом цього часу чоловік зобов’язаний регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Крім того, з нього стягнуто понад 13 тисяч гривень процесуальних витрат. Арешт із майна - скасовано, а мобільний телефон повернули власнику.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.