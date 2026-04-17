Також серед знищених ворожих цілей військова техніка і дрони.

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України в березні став найефективнішим підрозділом серед усіх складових Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей із застосуванням безпілотних систем.

Про це повідомили в СБУ.

За даними відомства, спецпризначенці "Альфи" продовжують виконувати бойові завдання на фронті у цілодобовому режимі та завдають втрат російським військам, використовуючи сучасні технології та дрони.

Упродовж березня підрозділ, за верифікованими даними профільних служб, знищив понад 10 200 військовослужбовців противника. Загалом було уражено 7 346 цілей, з яких 5 122 — знищено, ще 2 224 — пошкоджено.

Серед інших уражених об’єктів:

2 218 безпілотних літальних апаратів;

1 279 засобів спостереження та зв’язку;

1 606 фортифікаційних та інженерних споруд;

810 одиниць легкового транспорту;

422 одиниці мототехніки;

187 вантажівок;

90 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;

59 одиниць бронетехніки;

10 реактивних систем залпового вогню.

У СБУ наголошують, що підрозділ стабільно демонструє високу ефективність і входить до числа найбільш результативних у Силах оборони України.

"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою. Це результат системної роботи та професійного підходу до виконання завдань. Ми воюємо розумом, точністю і технологіями", — зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.