Війна змушує змінювати не лише тактику, а й саму структуру армії. 1-й корпус НГУ «Азов», об’єднав кілька бойових бригад Національної гвардії України. Його створили для того, щоб підрозділи могли діяти швидше, координованіше і сильніше впливати на ситуацію на фронті.

Фото: "Азов"

Чому з’явився корпус

Сучасна війна — це складна система, де кожна операція залежить від десятків факторів: розвідки, артилерії, штурмових груп, логістики та технологій. Коли ці елементи працюють окремо, швидкість реагування знижується. Корпусна структура дозволяє зібрати їх в єдину бойову систему.

1-й корпус НГУ «Азов» — об’єднання підрозділів із великим бойовим досвідом. Фундаментом нової структури стала 12-та бригада спеціального призначення «Азов», яка за роки війни виробила власну культуру підготовки та управління.

У новій моделі різні бригади працюють як частини одного механізму — із загальним плануванням операцій, єдиною координацією та спільними стандартами.

Підрозділи корпусу

До складу корпусу входять підрозділи, які вже мають досвід масштабних бойових операцій:

1-а Президентська бригада оперативного призначення «Буревій».

8-ма артилерійська бригада «Гармаш».

12-та бригада спеціального призначення «Азов».

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина».

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг».

20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Кожна з цих бригад має власну спеціалізацію — від артилерійської підтримки до штурмових дій. Разом вони формують систему, здатну виконувати складні багаторівневі операції.

Корпусна модель змінює сам підхід до ведення бойових дій. Якщо раніше підрозділи могли діяти відносно автономно, то тепер вони інтегровані у спільний процес. А це – швидше планування операцій, точніша взаємодія між підрозділами, ефективніше використання техніки та ресурсів, можливість концентрувати сили на найважливіших напрямках.

У результаті підрозділи можуть діяти більш злагоджено і досягати результату навіть у складних умовах.

Командир корпусу

Командиром корпусу став бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко — офіцер, який розпочав службу у підрозділі «Азов» ще у 2014 році.

Від солдата і командира роти він пройшов шлях до керівника великого з’єднання. За цей час «Азов» поступово трансформувався з добровольчого формування у професійну бойову структуру з сучасними стандартами підготовки.

Під час оборони Маріуполя підрозділ продемонстрував одну з найтриваліших і найорганізованіших оборонних операцій сучасної війни. Саме цей досвід значною мірою вплинув на подальший розвиток корпусної моделі.

Більше ніж військове об’єднання

Для багатьох військових корпус став не лише новою структурою, а й продовженням традицій, які формувалися в «Азові» роками. Йдеться про підготовку особового складу, дисципліну та взаємну відповідальність у підрозділах.

У цій системі велике значення має навчання. Бійці регулярно проходять тренування, відпрацьовують нові тактичні рішення та освоюють сучасні технології війни — від безпілотників до нових систем координації.

Саме завдяки такому підходу підрозділи Азову продовжують залишатися одними з найбільш боєздатних у Національній гвардії України.