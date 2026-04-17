Генштаб: Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів на фронті

Половина штурмових дій відбулося на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Від початку доби агресор 40 разів атакував позиції Сил оборони, пише Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Гірки, Сопич, Нова Гута, Волфине, Студенок; на Чернігівщині – Хрінівка. Авіаудару зазнала Яструбщина.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.

На Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість ворожих атак у бік Калинівського та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці. Триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Залізничне та в районі Гуляйполя. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

Ситуація на інших ділянках фронту наразі не зазнала значних змін. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.