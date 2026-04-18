Іран заперечив готовність відмовитися від збагаченого урану

У Тегерані вважають, що Білий дім проводить медіакампанію з метою тиску на переговорах.

Міністерство закордонних справ Ірану спростувало заяву президента США Дональда Трампа про згоду ісламської республіки безстроково скасувати ядерну програму і припинити збагачення урану.

Як пише The Wall Street Journal, в іранському уряді називають свої напрацювання у сфері створення ядерної зброї "такими ж священними, як земля Ірану". Твердження про передачу збагаченого урану США, як запевняють в Тегерані, не відповідає дійсності. Такий варіант розвитку подій "ніколи навіть не розглядався".

Представники Ірану вважають, що заяви Білого дому зараз спрямовані на те, щоб через медіа створити тиск на переговорну групу від ісламської республіки.