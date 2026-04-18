Reuters: Іран міг обстріляти щонайменше два торговельних судна, які хотіли пройти Ормузькою протокою

Принаймні два торговельні судна повідомили про те, що їх обстріляли сьогодні під час спроби перетнути Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Перед цим Іран заявив, що знову посилює контроль над водним шляхом. “Деякі торговельні судна отримали радіоповідомлення від ВМС Ірану про те, що життєво важливий енергетичний вузький пункт знову закрито, і жодному судну не дозволено проходити через нього”, повідомили джерела у сфері судноплавства.

Раніше сервіси моніторингу зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходив через протоку. Це стало першим великим переміщенням суден з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану сім тижнів тому.

Але потім Іран заявив, що знову запроваджує жорсткий військовий контроль над вузьким маршрутом, через який до війни проходила п’ята частина світової торгівлі нафтою. Водночас США продовжують блокаду іранських портів.

У дописі на платформі Telegram Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що ВМС Ірану готові завдати "нових гірких поразок" своїм ворогам.

Президент США Дональд Трамп нещодавно повідомив “доволі хороші новини” щодо Ірану, але не деталізувавши їх. Водночас він заявив, що бойові дії можуть відновитися якщо до середи, коли закінчується двотижневе перемир'я, не буде укладено мирну угоду.

Іран оголосив про тимчасове відкриття Ормузької протоки після окремої 10-денної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва США у четвер. Ізраїль ввів війська до південних районів Лівану після того, як у березні до бойових дій приєдналося угруповання “Хезболла”, яке підтримує Іран.

Однак у суботу Тегеран заявив, що судноплавство у протоці знову опинилося під жорстким наглядом військових Ірану – через “неодноразовими порушеннями з боку США та акти “піратства” під виглядом блокади”.