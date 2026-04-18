Сибіга обговорив із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже зміцнення безпеки проти загроз РФ

Очільники МЗС зустрілися на полях Анталійського дипломатичного Форуму.

Байба Браже та Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МСЗ України Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Традиційно мав приємну розмову з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже на полях Анталійського дипломатичного Форуму", – ідеться у повідомленні.

Сторони поділяють переконання, що євроатлантична спільнота стане сильнішою разом з Україною.

"Продовжуємо спільно працювати над зміцненням регіональної безпеки проти російських загроз та досягненням тривалого миру для України. Нещодавні українсько-латвійські політичні консультації в Ризі ще раз підтвердили нашу тісну співпрацю, зокрема в рамках міжнародних організацій", – зазначив глава МЗС.

