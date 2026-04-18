Сибіга обговорив із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже зміцнення безпеки проти загроз РФ

Глава МСЗ України Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Традиційно мав приємну розмову з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже на полях Анталійського дипломатичного Форуму", – ідеться у повідомленні.
Сторони поділяють переконання, що євроатлантична спільнота стане сильнішою разом з Україною.
"Продовжуємо спільно працювати над зміцненням регіональної безпеки проти російських загроз та досягненням тривалого миру для України. Нещодавні українсько-латвійські політичні консультації в Ризі ще раз підтвердили нашу тісну співпрацю, зокрема в рамках міжнародних організацій", – зазначив глава МЗС.
