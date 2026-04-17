Зеленський: Росія вкотре намагатиметься втягнути Білорусь у свою війну

На прикордонні Білорусі фіксують налагодження артилерійських позицій та розбудову інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та на прикордонні з Білоруссю.

Про це глава держави заявив у своєму телеграм-каналі.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо".

За словами Президента, українські сили продовжують утримувати позиції та ефективно протидіяти атакам противника.

"Фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", – додає Президент.

За даними української розвідки, на території Білорусі відбувається інженерна підготовка поблизу кордону з Україною.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь".

Президент наголосив, що Україна вже попередила білоруське керівництво про можливі наслідки.

"Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок".