Генсек НАТО Рютте відкинув спекуляції щодо виходу США з блоку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув спекуляції щодо припинення США членства у військовому альянсі, пише DW.

“Я не бачу США поза НАТО”, – сказав Рютте в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.

Генсек також не ставить під сумнів продовження ядерного захисту Європи американцями.

“Американська ядерна парасолька є головним гарантом безпеки тут, у Європі. І я переконаний, що вона такою залишиться”, – сказав Рютте.

Нещодавні нападки президента США Дональда Трампа на адресу НАТО викликали побоювання, що Вашингтон може вийти з трансатлантичного альянсу, що складається з 32 країн.

На запитання, чи перегляне він членство США після війни з Іраном, Трамп відповів британській газеті The Telegraph так: “О так, я б сказав, що це питання навіть не підлягає перегляду. НАТО ніколи не справляло на мене враження. Я завжди знав, що це паперовий тигр, і Володимир Путін, до речі, теж це знає”.