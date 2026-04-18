СБУ вразила у Криму три кораблі, катер, радіолокаційну станцію та логістику росіян

"Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність Росії вести війну". 

Бійці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ провели комплексну операцію у Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі РФ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Уражено великий десантний корабель ВМФ РФ “Ямал”, великий десантний корабель ВМФ РФ “Азов” та військовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 “Грачонок”.

Окрім того, безпілотники “Альфи” СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи “Дельфін”, радіолокаційну станцію МР-10М1 “Мис-М1” та резервуарів з паливом на нафтобазі “Югторсан”. 

“СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу”, – зазначили у СБУ.

Підкреслюється, що кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність Росії вести війну. Ця робота не зупиниться, інтенсивність і глибина операцій СБУ лише зростатимуть.

