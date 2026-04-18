Головне за ніч та ранок суботи, 18 квітня: атаки на Одещину та Чернігівщину, понад 150 боєзіткнень, напад на ТЦК на Львівщині

Нічна повітряна атака , 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, пожежа на нафтобазі в Севастополі.

Уночі 18 квітня російські загарбники вкотре вдарили по українській портовій інфраструктурі та логістиці. Під дроновою атакою РФ опинився порт в Одеській області.

"Цієї ночі росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині. Внаслідок атаки постраждав водій вантажного автомобіля – чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці", – повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Унаслідок удару пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси.

На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найважчими.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 солдатів, 6 ворожих танків, 10 броньовиків та понад 80 артсистем ворога. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 317 150 солдатів, 11 876 танків та 435 літаків.

Уранці 18 квітня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Унаслідок атаки знеструмлені 380 тисяч абонентів, повідомило АТ "Чернігівобленерго".

"О 4:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", – ідеться у повідомленні.

Сили ППО знищили 190 із 219 ударних БпЛА, якими РФ атакувала Україну.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

У Яворівському районному ТЦК та СП на Львівщині троє невідомих здійснили напад на військовослужбовців взводу охорони.

"Учора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено", – повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Правоохоронці затримали двох учасників нападу. Ще одного підозрюваного розшукують.

Уночі тимчасово окупований Севастополь опинився під масованою атакою, спрямованою на військові об'єкти росіян.

Гауляйтер міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в порту у Козачій Бухті, там горить резервуар з пальним, який спалахнув нібито від падіння збитого безпілотника.

Окрім того, місцеві чули численні вибухи, а протиповітряна оборона окупантів працювала біля аеродромів "Саки" і "Кача". Кулеметні черги лунали і біля Севастопольської ТЕЦ. Атака поширювалася також на Миколаївку і Новофедорівку.

Очевидці говорять про хаотичну стрілянину ППО, можливі влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті повідомило про видачу генеральної ліцензії, яка дозволяє продажі та постачання сирої нафти російського походження, що була завантажена на судна станом на 17 квітня.

Таким чином відомство порушило обіцянку міністра Скотта Бессента, який стверджував, що виняток із санкційного режиму проти росіян, який діяв упродовж місяця для стабілізації ситуації на час війни проти Ірану, не буде продовжено.

США вперше послабили санкції проти російської нафти в морі 13 березня, тепер дозвіл триватиме ще додатково принаймні 30 днів. У Вашингтоні переконували, що Москва заробить на цьому "незначні" 2 мільярди доларів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!