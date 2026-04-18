Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Довічний вирок за подвійне вбивство дівчат на Подолі апеляція залишила без змін

Злочин стався у січні 2020 року в орендованій квартирі. Після виїзду орендарів власниця житла виявила на балконі у шафі тіла двох дівчат. 

Довічний вирок за подвійне вбивство дівчат на Подолі апеляція залишила без змін
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство двох дівчат у Києві.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Чоловік відбуватиме довічне покарання, його спільниця – 13 років ув’язнення. 

Злочин стався у січні 2020 року в орендованій квартирі на Подолі. Після виїзду орендарів власниця житла виявила на балконі у шафі тіла двох дівчат. Вони були зв’язані скотчем і мали численні ножові поранення. Встановлено, що 34-річний чоловік завдав потерпілим 17 ножових ударів одній та 28 іншій.

Обох дівчат він напередодні запросив до квартири після знайомства біля супермаркету. За версією слідства, планував пограбування. Засуджені раніше діяли за схожою схемою – орендували житло, запрошували туди людей і грабували їх. 

Перед злочином у Святошинському районі Києва  вони відібрали телефон у перехожого, здали його в ломбард і за ці гроші винайняли квартиру.

Його 19-річна спільниця перебувала у квартирі під час злочину, допомагала прибрати кров, сховати тіла та розпорядилася речами загиблих. Її визнали співвиконавицею.

У суді обидва неодноразово змінювали покази і намагалися перекласти провину один на одного. Ці версії не підтвердилися. Апеляційний суд скаргу засудженого відхилив.

