Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Дрони атакували Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ в Росії

Виникли пожежі.

Дрони атакували Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ в Росії
Новокуйбишевський НПЗ
Фото: Центр протидії дезінформації

У Самарській області Росії вранці зафіксовано атаку безпілотників на Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали та Exilenova+.

За повідомленнями місцевих жителів, перші вибухи пролунали близько 05:30 за київським часом. Звуки детонацій було чутно у східних та північних районах міста Новокуйбишевськ.

Росіяни поширюють фото та відео, на яких зафіксовано проліт безпілотників, а також потужне займання у промисловій зоні. На кадрах видно високий стовп вогню та густого диму, що здіймається над територією нафтопереробного підприємства.

Крім того, вночі повідомлялося про атаку безпілотників на промисловий об’єкт у місті Тихорецьк Краснодарського краю. Внаслідок удару там також виникла пожежа, до ліквідації якої залучили понад 200 рятувальників і десятки одиниць техніки.

Новокуйбишевський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств РФ із річною потужністю переробки близько 8,8 млн тонн нафти. Завод виробляє понад 20 видів продукції та, за відкритими даними, залучений до забезпечення потреб російської армії.

Крім того, дрони атакували Сизранський НПЗ в Самарській області Росії. На території заводу пожежі. 

Як відомо, у Сизранський НПЗ транспортують сиру нафту із Західного Сибіру (Ханти-Мансійський регіон) через систему магістральних трубопроводів Транснефть.

﻿
