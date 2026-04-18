Суспільство / Війна

РФ вдарила БпЛА по портовій інфраструктурі Одещини, є постраждалий

Також під обстрілами росіяни опинилася логістика.

Уночі 18 квітня російські загарбники вкотре вдарили по українській портовій інфраструктурі та логістиці. Під дроновою атакою РФ опинився порт в Одеській області.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цієї ночі росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині. Внаслідок атаки постраждав водій вантажного автомобіля – чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси.

На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа. На місцях працюють підрозділи рятувальників.

Як додає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари. Пожежі ліквідували рятувальники.

"росія системно атакує порти, експортну інфраструктуру та цивільну логістику, намагаючись зірвати роботу українського морського коридору, вплинути на економіку та глобальну продовольчу безпеку", – наголошує міністр.

﻿
