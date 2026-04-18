РФ за добу втратила в Україні ще 1080 солдатів

Сили оборони також знищили ще 6 ворожих танків, 10 броньовиків та понад 80 артсистем ворога.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 317 150 солдатів, 11 876 танків та 435 літаків.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб

танків – 11 876 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.

артилерійських систем – 40 242 (+82) од.

РСЗВ – 1 743 (+4) од.

засоби ППО – 1 349 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од.

крилаті ракети – 4 549 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.

спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.

Дані уточнюються.