РФ за добу втратила в Україні ще 1080 солдатів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 317 150 солдатів, 11 876 танків та 435 літаків.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб
- танків – 11 876 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.
- артилерійських систем – 40 242 (+82) од.
- РСЗВ – 1 743 (+4) од.
- засоби ППО – 1 349 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Дані уточнюються.