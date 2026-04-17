Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, візит шведського короля Карла XVI Густава, зниження цін на нафту. Яким запам’ятається 1514-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 квітня відбулося 118 бойових зіткнень.

Найбільше бойових дій зафіксували на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Російські окупанти упродовж 17 квітня понад 40 разів ворог атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранень.

У Дніпровському районі та самому Дніпрі виникли пожежі. Їх загасили. Постраждали четверо людей.

Сьогодні закордонні дипломатичні установи України у всьому світі вшанували пам'ять жертв російського удару 16 квітня по українських містах.

Дипустанови приспустили державні прапори, а також відкрили книги жалоби на знак скорботи. "Вшановуємо пам’ять мирних жителів. Щирі співчуття близьким загиблих", - йдеться в повідомленні МЗС.

Упродовж доби Росія здійснила масовану терористичну атаку, застосувавши сотні дронів, десятки балістичних і крилатих ракет.

Шведський король Карл XVI Густав сьогодні прибув до України. У Львові він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, передає Sweden Herald.

Це перша поїздка шведського монарха до України від початку повномасштабної війни, однак не перша зустріч із українським президентом. Зеленський відвідував Швецію в 2024-му, також вони бачилися на 80-їй річниці ООН восени в Нью-Йорку.

Король Швеції послідовно підтримує Україну. В різдвяній промові він казав, що "наполегливість та воля українського народу захищати свою країну дає нам надію на те, що свобода та суверенітет України будуть поважатися".

Світові ціни на нафту та природний газ різко впали після заяви Ірану про розблокування Ормузької протоки, пише Bloomberg.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі знизилися майже до 90 доларів за барель, перервавши попереднє зростання. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подешевшала до близько 85 доларів за барель.

Європейський ринок газу також відреагував — ціни на природний газ впали на 9,8%, до рівня приблизно 38 євро за мегават-годину.

Аналітики пояснюють таку динаміку очікуваннями зниження геополітичних ризиків.

