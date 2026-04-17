ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові внаслідок дронової атаки поранена людина, також пошкоджений резервуар з патокою

У великих обсягах патока може бути липкою та створювати незручності для пересування.

Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ворожий безпілотник пошкодив у Харкові резервуар з меляcою (патокою). Поранена одна людина. 

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на директора Департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких. 

Резервуар із буряковою меляcою (патокою), розташований на території цивільного підприємства в Слобідському районі.

"Патока - це густий солодкий сироп, який отримують під час виробництва цукру. Її використовують у харчовій промисловості, наприклад, у випічці та кондитерських виробах. Речовина не становить небезпеки ні для людей, ні для довкілля. Це харчовий продукт, який не є токсичним. У великих обсягах меляса може бути лише липкою та створювати незручності для пересування, але не отруює повітря, воду чи грунт", - йдеться в повідомленні.

У резервуарі було близько 5,5 тис. куб. м речовини. Через пошкодження витекла приблизно половина. Рідина розлилася по навколишній території. Поранена одна людина - їй надається медична допомога. 

«Триває ліквідація цієї атаки, щоб зупинити витік меляси. Попередньо, частина рідини потрапила до водойм Харкова. Вона не несе небезпеки», - повідомив Богдан Гладких.

