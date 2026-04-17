Дипустанови України в усьому світі приспустили прапори та відкрили книги жалоби

Сьогодні закордонні дипломатичні установи України у всьому світі вшанували пам'ять жертв російського удару 16 квітня по українських містах.

Про це повідомили в МЗС України.

Дипустанови приспустили державні прапори, а також відкрили книги жалоби на знак скорботи.

"Вшановуємо пам’ять мирних жителів. Щирі співчуття близьким загиблих", - йдеться в повідомленні МЗС.

Упродовж доби Росія здійснила масовану терористичну атаку, застосувавши сотні дронів, десятки балістичних і крилатих ракет.