Дипустанови України в усьому світі приспустили прапори та відкрили книги жалоби

Таким чином вшанували загиблих внаслідок масштабного російського удару 16 квітня по Україні.

Фото: МЗС України

Сьогодні закордонні дипломатичні установи України у всьому світі  вшанували пам'ять жертв російського удару 16 квітня по українських містах.

Про це повідомили в МЗС України.

Дипустанови приспустили державні прапори, а також відкрили книги жалоби на знак скорботи.

"Вшановуємо пам’ять мирних жителів. Щирі співчуття близьким загиблих", - йдеться в повідомленні МЗС.

Упродовж доби Росія здійснила масовану терористичну атаку, застосувавши сотні дронів, десятки балістичних і крилатих ракет.

  • Близько 2:30 ночі 16 квітня росіяни здійснили балістичну атаку по українських містах, у Києві та Дніпрі лунали вибухи. Загалом за ніч ворог вбив 17 українців. Понад 100 цивільних отримали поранення.
