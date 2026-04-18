ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ГоловнаСуспільствоВійна

Севастополь зазнав масованої атаки, горить нафтобаза

ППО окупантів працювала біля аеродромів і ТЕЦ.

Пожежа в порту Севастополя
Фото: Telegram

Вночі тимчасово окупований Севастополь опинився під масованою атакою, спрямованою на військові об'єкти росіян.

Гауляйтер міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в порту у Козачій Бухті, там горить резервуар з пальним, який спалахнув нібито від падіння збитого безпілотника.

Окрім того, місцеві чули численні вибухи, а протиповітряна оборона окупантів працювала біля аеродромів "Саки" і "Кача". Кулеметні черги лунали і біля Севастопольської ТЕЦ. Атака поширювалася також на Миколаївку і Новофедорівку.

Очевидці говорять про хаотичну стрілянину ППО, можливі влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.

 

Читайте також
