Севастополь зазнав масованої атаки, горить нафтобаза

Вночі тимчасово окупований Севастополь опинився під масованою атакою, спрямованою на військові об'єкти росіян.

Гауляйтер міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в порту у Козачій Бухті, там горить резервуар з пальним, який спалахнув нібито від падіння збитого безпілотника.

Окрім того, місцеві чули численні вибухи, а протиповітряна оборона окупантів працювала біля аеродромів "Саки" і "Кача". Кулеметні черги лунали і біля Севастопольської ТЕЦ. Атака поширювалася також на Миколаївку і Новофедорівку.

Очевидці говорять про хаотичну стрілянину ППО, можливі влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.