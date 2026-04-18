Армія РФ атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Упродовж доби під атаками РФ опинилися 40 населених пунктів Херонської області і місто Херсон. Четверо людей зазнали поранень.

Про це ідеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новорайськ, Інженерне, Раківка, Томина Балка, Новодмитрівка, Борозенське, Осокорівка, Гаврилівка, Нововоскресенське, Урожайне, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Львове, Милове, Монастирське, Садове, Станіслав, Токарівка, Хрещенівка, Чорнобаївка, Дослідне, Зеленівка, Наддніпрянське, Софіївка, Нововоронцовка, Качкарівка, Козацьке, Одрадокам'янка, Понятівка, Розлив, Тягинка, Червоний Маяк, Олександрівка, Широка Балка та місто Херсон.

Армія РФ атакувала критичну та соціальну інфраструктуру, била по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, маршрутне таксі, приватний гараж та автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення. Також, зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.