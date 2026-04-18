Уночі РФ завдала ударів по Сумах та Шосткинській громаді, є пошкодження

Уночі 18 квітня Росія вчергове завдала ударів по Сумах та Шосткинській громаді. Виникли пожежі, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Сумах внаслідок удару загорілася нежитлова будівля. Пошкоджені легкові автівки. Рятувальники обстежили територію та ліквідували пожежу.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання також горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в багатоквартирних житлових будинках. Рятувальники приборкали всі осередки горіння.

Як інформує Сумська ОВА, протягом доби, з ранку 17 квітня до ранку 18 квітня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.