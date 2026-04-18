За минулу добу окупанти вбили та поранили 5 цивільних на Донеччині (доповнено)

У Миколаївці загинула одна людина.

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 17 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Миколаївці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 234 людини, у тому числі 54 дитини.

Краматорський район. У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Краматорську поранено 2 людини, зруйновано господарчу споруду. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.