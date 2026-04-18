Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Суспільство / Війна

За минулу добу окупанти вбили та поранили 5 цивільних на Донеччині (доповнено)

У Миколаївці загинула одна людина.

За минулу добу окупанти вбили та поранили 5 цивільних на Донеччині (доповнено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 17 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Миколаївці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 234 людини, у тому числі 54 дитини.

Краматорський район. У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Краматорську поранено 2 людини, зруйновано господарчу споруду. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies