Кремль експлуатує архіви Другої світової війни для ототожнення українців з нацистами, – ЦПД

Росія намагається створити ідеологічне підґрунтя для сучасної збройної агресії проти України.

Міноборони Росії розгорнуло пропагандистську кампанію на основі архівних документів часів Другої світової війни, намагаючись створити ідеологічне підґрунтя для сучасної збройної агресії проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Російське військове відомство опублікувало матеріали про “інформаційне протистояння СРСР та нацистської Німеччини”. У коментарях до цих документів наголошується, що нацистська пропаганда була спрямована переважно на жителів України та Балтії.

“Ru-пропаганда намагається навʼязати своїй аудиторії думку, що українці зазнали сильного ідеологічного впливу з боку нацистів. Таким чином йде штучне ототожнення українців з нацистами”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додають, що Кремль експлуатує глибоку травму Другої світової війни, накладаючи образи минулих ворогів на сучасних українців та виправдовуючи збройну агресію проти України

“Сьогоднішні події у пропагандистській картині світу вже подаються не як загарбницька війна, а як “логічне продовження” боротьби з нацизмом”, – додали у ЦПД.

  • Ця стратегія поширюється також на рівень шкіл. Центр раніше повідомляв про уроки у російських школах, на яких дітям розповідають про “новоспечених нацистів” в Україні.
Читайте також
