Міноборони Росії розгорнуло пропагандистську кампанію на основі архівних документів часів Другої світової війни, намагаючись створити ідеологічне підґрунтя для сучасної збройної агресії проти України.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Російське військове відомство опублікувало матеріали про “інформаційне протистояння СРСР та нацистської Німеччини”. У коментарях до цих документів наголошується, що нацистська пропаганда була спрямована переважно на жителів України та Балтії.
“Ru-пропаганда намагається навʼязати своїй аудиторії думку, що українці зазнали сильного ідеологічного впливу з боку нацистів. Таким чином йде штучне ототожнення українців з нацистами”, – зазначили у ЦПД.
У Центрі додають, що Кремль експлуатує глибоку травму Другої світової війни, накладаючи образи минулих ворогів на сучасних українців та виправдовуючи збройну агресію проти України.
“Сьогоднішні події у пропагандистській картині світу вже подаються не як загарбницька війна, а як “логічне продовження” боротьби з нацизмом”, – додали у ЦПД.
- Ця стратегія поширюється також на рівень шкіл. Центр раніше повідомляв про уроки у російських школах, на яких дітям розповідають про “новоспечених нацистів” в Україні.