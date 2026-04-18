Бійці розвідки застосовують дрони різних типів для знищення живої сили та військової техніки ворога.

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують здійснювати успішні операції на Запорізькому напрямку та знищувати живу силу і техніку російських військ.

Про це розповідають у пресслужбі ГУР МО.

"За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій", – ідеться у повідомленні.

Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.

"Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру", – додають у розвідці.