Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Суспільство / Війна

Спецпризначенці ГУР успішно ліквідовують росіян на Запорізькому напрямку

Бійці розвідки застосовують дрони різних типів для знищення живої сили та військової техніки ворога.

Фото: скріншот з відео

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують здійснювати успішні операції на Запорізькому напрямку та знищувати живу силу і техніку російських військ.

Про це розповідають у пресслужбі ГУР МО.

"За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій", – ідеться у повідомленні.

Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.

"Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру", – додають у розвідці.

