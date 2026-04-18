Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують здійснювати успішні операції на Запорізькому напрямку та знищувати живу силу і техніку російських військ.
Про це розповідають у пресслужбі ГУР МО.
"За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій", – ідеться у повідомленні.
Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.
"Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру", – додають у розвідці.