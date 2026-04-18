Суспільство / Події

На Львівщині невідомі напали на охорону Яворівського ТЦК та СП

Правохоронці затримали двох нападників.

Фото: ТЦК та СП

У Яворівському районному ТЦК та СП на Львівщині троє невідомих здійснили напад на військовослужбовців взводу охорони.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

"Учора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено", – ідеться у повідомленні. 

Правоохоронці затримали двох учасників нападу. Ще одного підозрюваного розшукують.

Правову оцінку діям затриманих надасть суд. За фактом події триває досудове розслідування.

