На Львівщині невідомі напали на охорону Яворівського ТЦК та СП

У Яворівському районному ТЦК та СП на Львівщині троє невідомих здійснили напад на військовослужбовців взводу охорони.
Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
"Учора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено", – ідеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали двох учасників нападу. Ще одного підозрюваного розшукують.
Правову оцінку діям затриманих надасть суд. За фактом події триває досудове розслідування.
