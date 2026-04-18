Сили оборони: росіяни намагаються вибити ЗСУ з Олексіївського острова

Окупанти активізували штурмові дії біля Антонівського мосту.

Сили оборони: росіяни намагаються вибити ЗСУ з Олексіївського острова

На Придніпровському напрямку в районі Антонівського мосту протягом доби зафіксовано чотири бойові зіткнення. Також армія РФ проявляє підвищену активність поблизу острова Білогрудий, де намагається покращити свої тактичні позиції.

Про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, противник продовжує спроби налагодити логістику та постачання ресурсів на низку островів, де розміщені його спостережні пункти.

"Щодо Антонівського мосту, ворог проводить активні штурмові дії, намагаючись вибити наші підрозділи з Олексіївського острова та взяти під контроль одну з ділянок лівобережної частини району мосту", — зазначив Волошин.

Він наголосив, що ця ділянка є однією з найближчих до правого берега Херсонщини, і її контроль дозволив би окупантам посилити обстріли по Херсону та прилеглих територіях.

Водночас українські сили оборони утримують позиції та завдають втрат противнику, не дозволяючи йому наблизитися до ключових рубежів. Найбільш активну протидію здійснюють підрозділи морської піхоти.

"У ворога наразі немає успіху, однак він продовжує активізувати дії саме на цих ділянках фронту", — підкреслив речник.

