У Силах безпілотних систем підтвердили ураження Новокуйбишевського та Сизранського НПЗ в Росії

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 18 квітня завдали ударів по Новокуйбишевському та Сизранському НПЗ у Самарській області РФ, порту Висоцьк Лукойл-2 та нафтоперевалки у Тихорецьку у Краснодарському краі, а також нафтобази в Севастополі на ТОТ Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Жало Волелюбного Українського Птаха Сил Оборони України вночі 18 квітня поковштоловали: Новокуйбишівський НПЗ, порт Висоцьк Лукойл-2, Сизранський НПЗ, нафтоперевалка Тихорецьк, нафтобаза Севастопіль, низка військових об’єктів у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької та Запорізької обл.", – написав командувач СБС.

Ураження по російських об'єктах здійснили Сили безпілотних систем спільно з підрозділами Сил Оборони України СБС, СБУ, ССО, ГУР та інших.