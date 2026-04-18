Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
На Волині авто злетіло у кювет, загинули дві людини

28-річний водій "Audi" не вибрав безпечну швидкість руху та не врахував дорожньої обстановки.

Фото: Поліція Волинської області

У Ковельському районі Волинської області сьогодні сталася ДТП, унаслідок якої загинуло дві людини.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія трапилася близько 07:00 у селі Згорани. 

Водій автомобіля “Audi”, 28-річний житель селища Шацьк, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет. 

Керманич та пасажир транспортного засобу, 33-річний шаччанин, від отриманих травм загинули на місці події. 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

  • Вчора стало відомо, що колишня депутатка Київради від “Євросолідарності” Ярина Ар'єва отримала умовний термін у справі про вчинення ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками. Прокуратура рішення оскаржить.
