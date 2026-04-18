У Ковельському районі Волинської області сьогодні сталася ДТП, унаслідок якої загинуло дві людини.
Про це повідомили в обласній поліції.
Аварія трапилася близько 07:00 у селі Згорани.
Водій автомобіля “Audi”, 28-річний житель селища Шацьк, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет.
Керманич та пасажир транспортного засобу, 33-річний шаччанин, від отриманих травм загинули на місці події.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
