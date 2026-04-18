​Демократи в Сенаті США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти нафти РФ

Провідні сенатори-демократи виступили з різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа через рішення видати новий дозвіл на легальну купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі, передає The Guardian.

Цей крок фактично пом'якшує санкційний режим, запроваджений раніше.

Ситуація загострилася через те, що лише за два дні до цього рішення міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що адміністрація не продовжуватиме дію попереднього дозволу, термін якого сплив 11 квітня. Демократи назвали таку зміну позиції «ганебною».

У спільній заяві лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, а також сенаторки Елізабет Воррен і Джин Шахін наголосили, що послаблення санкцій відбувається на тлі масованих атак Росії на Україну. Вони нагадали, що цього тижня Путін здійснив найбільший авіаудар року, внаслідок якого загинули 18 людей. Сенатори підкреслили, що Росія вже подвоїла свої нафтові доходи в березні, ставши одним із головних вигодонабувачів від політики США щодо Ірану.

Демократи закликали Трампа припинити поступки Кремлю і запровадити додаткові санкції.