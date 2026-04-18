ЦПД: “Роснефть” фактично саботувала вимогу Путіна створити “суверенний” ШІ

Компанія прямо заявила, що розробка національних моделей штучного інтелекту в ізоляції від решти світу є технічно неможливою. 

Фото: Pixabay

Найбільша нафтова компанія Росія “Роснефть”, яку очолює близький соратник Путіна Ігор Сєчін, фактично саботувала вимогу диктатора створити “суверенний” штучний інтелект. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“У російському проєкті “цифрової залізної завіси” стався показовий збій”, – підкресили у пресрелізі.

У своєму відгуку на законопроєкт Мінцифри компанія прямо заявила, що розробка національних моделей ШІ в ізоляції від решти світу є технічно неможливою. У Росії немає ані необхідної інфраструктури, ані достатньої кількості релевантних даних російською мовою.

Цю позицію підтвердили й скарги російських пропагандистів на те, що російськомовний генеративний чат-бот “GigaChat”, створений “Сбербанком”, у своїх відповідях посилається на заборонені Кремлем сайти. 

Зазначається, що дискусія щодо “суверенного ШІ” демонструє, як змінюється поведінка російських еліт. 

“Якщо раніше на подібні забаганки диктатора виділялися шалені кошти, а компанії роками імітували діяльність, видаючи “сирі” та неконкурентні продукти, то зараз вони почали говорити правду”, – кажуть у Центрі. 

Це пояснюють виснаженою війною і санкціями економікою, не здатною “потягнути” настільки амбітні цифрові проєкти. 

Фото: Центр протидії дезінформації

﻿
