ЦПД: “Роснефть” фактично саботувала вимогу Путіна створити “суверенний” ШІ

Найбільша нафтова компанія Росія “Роснефть”, яку очолює близький соратник Путіна Ігор Сєчін, фактично саботувала вимогу диктатора створити “суверенний” штучний інтелект.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
“У російському проєкті “цифрової залізної завіси” стався показовий збій”, – підкресили у пресрелізі.
У своєму відгуку на законопроєкт Мінцифри компанія прямо заявила, що розробка національних моделей ШІ в ізоляції від решти світу є технічно неможливою. У Росії немає ані необхідної інфраструктури, ані достатньої кількості релевантних даних російською мовою.
Цю позицію підтвердили й скарги російських пропагандистів на те, що російськомовний генеративний чат-бот “GigaChat”, створений “Сбербанком”, у своїх відповідях посилається на заборонені Кремлем сайти.
Зазначається, що дискусія щодо “суверенного ШІ” демонструє, як змінюється поведінка російських еліт.
“Якщо раніше на подібні забаганки диктатора виділялися шалені кошти, а компанії роками імітували діяльність, видаючи “сирі” та неконкурентні продукти, то зараз вони почали говорити правду”, – кажуть у Центрі.
Це пояснюють виснаженою війною і санкціями економікою, не здатною “потягнути” настільки амбітні цифрові проєкти.