У Лівані атакували миротворчу місію ООН. Загинув французький військовий, ще 3 солдати отримали поранення

Попередньо, сили ООН атакували представники “Хезболли”.

Президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

У Лівані атакували військову місію ООН, внаслідок чого загинув французький військовий. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон. 

“Сержант-старшина Флоріан Монторіо з 17-го парашутно-інженерного полку в Монтобані загинув сьогодні вранці на півдні Лівану під час нападу на сили Тимчасові сили ООН у Лівані (FINUL)”, – написав Макрон.

За його інформацією, ще троє військових поранені та евакуйовані.

“Нація схиляє голову з повагою та висловлює підтримку родинам наших військових і всім, хто бере участь у миротворчій місії в Лівані. Усе свідчить про те, що відповідальність за цей напад несе Хезболла. Франція вимагає від ліванської влади негайно затримати винних і взяти на себе відповідальність разом із FINUL”, – написав президент.

