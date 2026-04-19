Політика

У Болгарії партія проросійського експрезидента лідирує на виборах

За даними екзитолу, він отримує понад 38% голосів. 

Румен Радев під час голосування у Софії
Фото: EPA/UPG

У Болгарії партія проросійського колишнього президента Румена Радева, за даними екзитполів, лідирує на парламентських виборах.

Про це пише Reuters.

За фінальними даними екзитполу компанії Alpha Research, партія Радева «Прогресивна Болгарія» отримує 38,1% голосів, значно випереджаючи партію GERB колишнього прем’єра Бойка Борисова, яка має 15,9%. Інші опитування також підтверджують його значну перевагу.

Якщо результати підтвердяться, це стане одним із найсильніших показників однієї партії за останні роки.

«Ми зробимо все можливе, щоб не допустити нових виборів. Це руйнівно для Болгарії», – заявив Радев після оголошення екзитполів.

Він також зазначив, що готовий співпрацювати з реформістською коаліцією «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», яка посіла третє місце (14,1%), зокрема щодо судової реформи. Водночас не виключається і варіант уряду меншості.

Водночас видання зауважує, що для формування більшості йому, ймовірно, знадобляться коаліційні партнери.

Остаточні результати виборів очікуються в понеділок.

Радев – євроскептик і колишній військовий пілот, який виступає проти військової підтримки України у війні проти Росії. Він залишив посаду президента в січні, щоб балотуватися на цих виборах. Вони відбулися після того, як масові протести змусили попередній уряд піти у відставку в грудні.

Під час кампанії Радев виступав за покращення відносин із Москвою та відновлення постачання російських нафти й газу до Європи. Водночас поки незрозуміло, як це вплине на зовнішню політику Болгарії.

  • Під час кампанії Радев спирався на підтримку старших виборців з сільської місцевості. Вони бачать у ньому рятівника, який може покласти край рокам безладдя та зруйнувати “олігархію” корумпованих політиків-ветеранів.
