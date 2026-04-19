Клименко прозвітував президенту про розслідування нападу у Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прозвітував президенту про розслідування вчорашнього нападу у Києві, унаслідок якого загинули та були поранені люди.

«Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою», – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Розслідують напад та перевіряють усі факти щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї Служба безпеки та Національна поліція України.

Президент також анонсував, що «міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі». Він додав, що в Україні необхідно переглянути протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних.

Зараз у лікарнях перебувають вісім поранених людей. Одна людина – у вкрай важкому стані.

