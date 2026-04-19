ГоловнаПолітика

Клименко прозвітував президенту про розслідування нападу у Києві

Розслідують напад СБУ та Нацполіція, а справою патрульних, які втекли  ДБР.

Володимир Зеленський і Ігор Клименко, ілюстративне фото
Фото: Офіс президента

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прозвітував президенту про розслідування вчорашнього нападу у Києві, унаслідок якого загинули та були поранені люди.

«Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою», – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

Розслідують напад та перевіряють усі факти щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї Служба безпеки та Національна поліція України. 

Президент також анонсував, що «міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі». Він додав, що в Україні необхідно переглянути протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних. 

Зараз у лікарнях перебувають вісім поранених людей. Одна людина – у вкрай важкому стані. 

Що трапилося 

  • У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Стрільця ліквідували під час затримання. Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що виклик до поліції до чоловіка, який скоїв теракт у Києві, спочатку стосувався побутового конфлікту – сварки між сусідами.
  • За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.
  • На одному з відео видно, як двоє поліцейських втекли під час стрілянини і залишили цивільних без захисту. Голова МВС доручив провести службове розслідування щодо таких дій.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту. Він також заявив, що люди мають отримати право на збройний самозахист. 
  • Керівник патрульної поліції Євген Жуков сьогодні подав у відставку. 
