Свириденко заявила, що після візиту до Вашингтона більше впевнена у підтримці США

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що залишила США з більшою впевненістю у підтримці з боку Вашингтона після позитивних переговорів із високопосадовцями, зокрема із міністром фінансів Скоттом Бессентом.

В коментарі агенції Reuters вона зазначила, що під час зустрічі наголосила: санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення чотири роки тому, не можна послаблювати, скасовувати чи відкладати.

Раніше США тимчасово пом’якшили деякі обмеження на російську нафту через дефіцит поставок, спричинений війною з Іраном, однак наразі ці санкції знову діють.

«Я думаю, що міністр Бессент підтримує Україну», – сказала Свириденко, додавши, що розмова була «дуже дружньою», а американські партнери добре розуміють важливість посилення санкцій для послаблення Росії.

Минулого місяця американські та українські посадовці проводили переговори у Флориді. Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки перед будь-яким мирним врегулюванням.

«Я мрію, щоб ця війна завершилася, але з належними гарантіями безпеки, планом відновлення та добробуту. Це дало б українцям можливість жити життям, якого вони заслуговують, бо вони так наполегливо боролися», – підкреслила прем’єрка.

Вона сказала, що відчула нову підтримку після двох днів безперервних зустрічей у Вашингтоні.

«Під час цього візиту я відчула, що всі дуже мене підтримують», – зазначила політикиня.

Свириденко також зазначила, що відносини між Україною та США зміцнилися завдяки спільній роботі над Інвестиційним фондом відбудови. Фонд уже затвердив перший проєкт і, як очікується, схвалить другий, у сфері енергетики – цього літа. Загалом подано понад 200 заявок.

Також є прогрес у співпраці з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту на $8 млрд, схваленого в лютому, і зазначила, що місія фонду прибуде до Києва у травні. За її словами, МВФ демонструє гнучкість, зважаючи на складну ситуацію через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Україна також отримала позитивний сигнал від країн Групи семи, які пообіцяли продовжити допомогу, зокрема у підготовці до наступної зими.

Прем’єрка висловила сподівання, що зміни влади в Угорщині допоможуть розблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії та кредит у 90 млрд євро, який раніше блокував Будапешт.

Вона також підкреслила, що це може прискорити євроінтеграцію України: «Усі українці відчувають себе частиною європейської родини… зараз саме час рухатися швидше до вступу в ЄС».