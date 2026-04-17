Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаПолітика

Свириденко заявила, що після візиту до Вашингтона більше впевнена у підтримці США

За її словами, американські партнери добре розуміють важливість посилення санкцій для послаблення Росії.

Свириденко заявила, що після візиту до Вашингтона більше впевнена у підтримці США
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що залишила США з більшою впевненістю у підтримці з боку Вашингтона після позитивних переговорів із високопосадовцями, зокрема із міністром фінансів Скоттом Бессентом.

В коментарі агенції Reuters вона зазначила, що під час зустрічі наголосила: санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення чотири роки тому, не можна послаблювати, скасовувати чи відкладати.

Раніше США тимчасово пом’якшили деякі обмеження на російську нафту через дефіцит поставок, спричинений війною з Іраном, однак наразі ці санкції знову діють.

«Я думаю, що міністр Бессент підтримує Україну», – сказала Свириденко, додавши, що розмова була «дуже дружньою», а американські партнери добре розуміють важливість посилення санкцій для послаблення Росії.

Минулого місяця американські та українські посадовці проводили переговори у Флориді. Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки перед будь-яким мирним врегулюванням.

«Я мрію, щоб ця війна завершилася, але з належними гарантіями безпеки, планом відновлення та добробуту. Це дало б українцям можливість жити життям, якого вони заслуговують, бо вони так наполегливо боролися», – підкреслила прем’єрка.

Вона сказала, що відчула нову підтримку після двох днів безперервних зустрічей у Вашингтоні. 

«Під час цього візиту я відчула, що всі дуже мене підтримують», – зазначила політикиня. 

Свириденко також зазначила, що відносини між Україною та США зміцнилися завдяки спільній роботі над Інвестиційним фондом відбудови. Фонд уже затвердив перший проєкт і, як очікується, схвалить другий, у сфері енергетики – цього літа. Загалом подано понад 200 заявок.

Також є прогрес у співпраці з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту на $8 млрд, схваленого в лютому, і зазначила, що місія фонду прибуде до Києва у травні. За її словами, МВФ демонструє гнучкість, зважаючи на складну ситуацію через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Україна також отримала позитивний сигнал від країн Групи семи, які пообіцяли продовжити допомогу, зокрема у підготовці до наступної зими.

Прем’єрка висловила сподівання, що зміни влади в Угорщині допоможуть розблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії та кредит у 90 млрд євро, який раніше блокував Будапешт.

Вона також підкреслила, що це може прискорити євроінтеграцію України: «Усі українці відчувають себе частиною європейської родини… зараз саме час рухатися швидше до вступу в ЄС».

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies