ГоловнаПолітика

США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України

США також підтвердили, що у вересні 2024 року Іран розпочав постачання Росії сотень балістичних ракет малої дальності.

Теммі Брюс
Фото: EPA/UPG

На черговому засіданні Радбезу США закликали держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні війни в Україні, зокрема шляхом припинення підтримки Росії.

Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, передає Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, ми закликаємо Китай негайно припинити постачання Росії товарів подвійного призначення та матеріальних компонентів, які сприяють її воєнним зусиллям", – йдеться в заяві представниці США.

Брюс наголосила, що КНДР також має припинити постачання боєприпасів, зокрема балістичних ракет, Росії для використання проти України, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН, за які сама Росія голосувала.

Ще однією країною, яка підтримує війну в Україні назвали Іран. США підтвердили, що у вересні 2024 року Іран розпочав постачання Росії сотень балістичних ракет малої дальності. Брюс нагадала, що протягом минулого року Росія постачала Ірану критично важливе військове обладнання, доставивши бойові літаки, вертольоти, броньовані машини та інше озброєння.

Брюс також закликала Росію повернути всіх українських дітей, які незаконно депортовані та тих, кого примусово вивезли в межах окупованих українських територій.

  • У березні кількість жертв серед цивільних українців зросла на 49%. Найсмертоноснішою зброєю для цивільних стали дрони малої дальності.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies