Bloomberg: у вівторок Україна відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба"

Україна планує відновлення поставок нафти нафтопроводом «Дружба» вже у вівторок, 21 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це має відкрити шлях для Європейського Союзу розблокувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, який блокує Угорщина.

За даними джерел видання, заплановані технічні випробування трубопроводу, який постачав продукцію до Угорщини та Словаччини до його пошкодження під час російської атаки в січні.

Уряд Угорщини, що йде у відставку, у неділю заявив про готовність зняти блокування кредиту та підтримати фінансування Києва вже цього тижня, якщо поставки нафти відновляться.

Словаччина готова блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Основною вимогою Братислави є отримання гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас уряд Словаччини не планує перешкоджати виділенню Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.