ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Bloomberg: у вівторок Україна відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба"

Це має відкрити шлях до розблокування 90 мільярдів євро кредиту для України.

Україна планує відновлення поставок нафти нафтопроводом «Дружба» вже у вівторок, 21 квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

 Це має відкрити шлях для Європейського Союзу розблокувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, який блокує Угорщина.

За даними джерел видання, заплановані технічні випробування трубопроводу, який постачав продукцію до Угорщини та Словаччини до його пошкодження під час російської атаки в січні.

Уряд Угорщини, що йде у відставку, у неділю заявив про готовність зняти блокування кредиту та підтримати фінансування Києва вже цього тижня, якщо поставки нафти відновляться.

  • Словаччина готова блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Основною вимогою Братислави є отримання гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас уряд Словаччини не планує перешкоджати виділенню Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.
  • Раніше Володимир Зеленський на пресконференції в Німеччині заявив, що Україна до кінця квітня відремонтує нафтопровід "Дружба" на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.
Читайте також
