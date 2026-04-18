Свириденко закликала американські енергетичні компанії до співпраці з Україною

Є також перспективи спільних проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

зустріч урядової команди з представниками американських енергетичних компаній та фінансових інституцій.
Фото: телеграм-канал глави уряду України

У Вашингтоні глава українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч із представниками американських енергетичних компаній та фінансових інституцій.

За словами Свириденко, ішлося про нові партнерства в енергетиці з американською стороною.

«Запрошуємо їх працювати з Україною. Ми маємо унікальний досвід підтримки роботи енергосистеми в складних умовах і власні рішення для захисту енергетичних об’єктів, до яких бачимо значний інтерес з боку американського енергетичного бізнесу», - зазначила прем’єр-міністерка.

Свириденко додала про наявність перспективи спільних проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

  • До речі, Свириденко разом з урядовою командою зустрічалася також директором-розпорядником Міжнародної фінансової корпорації Махтаром Діопом. Представники України представили інвестиційний "віш-лист" у пріоритетних сферах — енергетика, транспорт і логістична інфраструктура.
  • Цьогоріч Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки закликав міжнародних інвесторів вкладати кошти в українську енергетику, наголосивши, що через російські атаки Україна втратила близько 10 ГВт потужностей. Він підкреслив, що інвестиції зараз — це не лише допомога, а й можливість для бізнесу стати частиною майбутнього енергетичного хабу Європи.
  • Керівник Міненерго Денис Шмигаль повідомляв раніше про те, що Україна ініціює створення єдиної архітектури координації для захисту та відновлення енергосистеми — Energy Task Force. Нова структура матиме три рівні управління та допоможе швидше реагувати на російські атаки. Перша очна зустріч група має відбутися в Києві 26 квітня.
