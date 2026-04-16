Свириденко: Торік оборонні видатки становили понад 40% ВВП і 70% бюджету

У березні Україна отримала перший транш у межах нової програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів США.

Левову частку бюджету у 2025 році Україна витрачала на оборону.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час міністерського круглого столу Світового банку та МВФ на підтримку України.

«У 2025 році наші оборонні видатки становили понад 40% ВВП і 70% бюджету. Це внесок не лише у безпеку України, а й у захист усієї Європи, тому наші зусилля мають бути спільними та скоординованими із союзниками України. Подякувала партнерам за їхню непохитну підтримку. У березні Україна отримала перший транш у межах нової програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів США. Уже найближчим часом очікуємо на розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро», - зазначила Свириденко.

Глава уряду додала, що Україна пройшла «найскладнішу зиму за останні 35 років під постійними російськими атаками» і триває підготовка до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості регіонів.

Свириденко запевнила партнерів, що попри виклики, реформи «залишаються пріоритетом Президента, Уряду і Верховної Ради».

«Поінформувала про пакет необхідних для цього рішень, які народні депутати України ухвалили минулого тижня, а також про призначення голови Державної митної служби. Працюємо разом із партнерами над можливостями для залучення інвестицій: дерегуляцією, детінізацією економіки та зменшенням ризиків для бізнесу», - повідомила прем’єрка.