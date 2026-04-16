Економіка / Фінанси

Свириденко: Україна готується до отримання 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility

На зустрічі із єврокомісаркою Мартою Кос обговорили також технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС в розмірі 90 млрд євро.

зустріч Юлії Сврииденко і Марти Кос
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос щодо фінансової допомоги для нашої держави.

За словами Свириденко, Україна готується до отримання пакета в 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility. 

«Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро. У фокусі також — прогрес України на шляху до ЄС. Україна послідовно та системно виконує всі кроки євроінтеграційного процесу. Рухаємося до виконання вимог за всіма шістьма тематичними кластерами», - зазначила глава уряду.

Свириденко додала, що Кабмін вже ухвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Цей етап передбачає імплементацію понад 1600 актів європейського права.

  • Після виборів в Угорщині ЄС може нарешті розв'язаи проблему з 90-мільярдним кредитом для України. Нова влада більш поступлива у цьому питанні.
  • Крім того, не ветувати пакет допомоги пообіцяла і Словаччина.
