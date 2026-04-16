Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос щодо фінансової допомоги для нашої держави.

За словами Свириденко, Україна готується до отримання пакета в 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

«Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро. У фокусі також — прогрес України на шляху до ЄС. Україна послідовно та системно виконує всі кроки євроінтеграційного процесу. Рухаємося до виконання вимог за всіма шістьма тематичними кластерами», - зазначила глава уряду.

Свириденко додала, що Кабмін вже ухвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Цей етап передбачає імплементацію понад 1600 актів європейського права.