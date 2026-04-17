У цьому році на підтримку постраждалих від Чорнобильської катастрофи передбачили майже 27 млрд грн

У держбюджеті-2026 на підтримку постраждалих від Чорнобильської катастрофи передбачили майже 27 млрд грн: 2,2 млрд — на соцвиплати і 24,5 млрд — на пенсії.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін на слуханнях у профільному комітеті Ради.

На обліку перебуває понад 1,25 млн постраждалих. Вони отримують допомогу на оздоровлення, компенсації за харчування, одноразові виплати ліквідаторам з інвалідністю та сім’ям загиблих.

З 1 березня проіндексували мінімальні пенсії по інвалідності: для І групи — до 11 048 грн, ІІ — до 8 838 грн, ІІІ — до 6 813 грн. Також із 1 січня підвищили доплату для непрацюючих пенсіонерів, які живуть у зоні забруднення, — до 2 595 грн; її отримують 134,8 тис. людей.

У січні–березні 2026 року компенсації за харчування дітей, які постраждали від аварії, виплатили 21 675 людям на 17,4 млн грн.

Окремо уряд до 30 вересня продовжив експеримент із підтвердження проживання в зонах радіаційного забруднення. Також Мінсоцполітики готує законопроєкт про реформу пенсійної системи, який передбачає єдині правила соціальних доплат.