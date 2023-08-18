Депутата Рівненської облради визнали винним в отриманні хабаря

Він фактично одержав гроші від особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вищий антикорупційний суд визнав винним депутата Рівненської облради в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Депутат, який одночасно обіймав посаду головного лікаря Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, обвинувачувався в тому, що висловив прохання в одержанні та фактично одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Жінка мала супутні захворювання. Він просив 2 тисячі доларів США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

17 серпня Антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради.

Відповідно до умов угоди суд визнав його винуватим у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Його оштрафували на 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в закладах охорони здоров’я, строком один рік. Також засуджений зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника голови Одеської обласної державної адміністрації та його спільників, яких викрили на хабарі.