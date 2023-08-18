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Сили оборони атакують південніше Бахмута

Ворог безуспішно наступав на Донеччині, Харківщині та Луганщині.

Сили оборони атакують південніше Бахмута
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Збройні сили України продовжують наступати південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив у Military Media Center речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Водночас Сили оборони відбили атаки ворога на Донеччині, Харківщині та Луганщині. Тривають важні бої.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області", – сказав Ковальов.

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Нагадаємо, учора Збройні сили мали успіх у напрямку південніше Урожайного на Донеччині.

Також минулої доби воїни 22-ої окремої механізованої бригади знищили на Бахмутському напрямку замаскований опорний пункт російських окупантів.

 

 

 

 

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