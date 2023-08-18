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Генштаб оцінив втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 256 510 осіб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення.

Генштаб оцінив втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 256 510 осіб
Фото: Скріншот з відео

Сили оборони знищили минулої доби ще 460 окупантів, 3 танки та 2 гелікоптери ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 256 510 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 332 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 410 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5 193 (+24) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 783 (+10).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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