Генштаб оцінив втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 256 510 осіб

Сили оборони знищили минулої доби ще 460 окупантів, 3 танки та 2 гелікоптери ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 256 510 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 332 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 410 (+12) од,

артилерійських систем – 5 193 (+24) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО ‒ 486 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276 (+4),

крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 783 (+10).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.