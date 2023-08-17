В небі Миколаївщини знищили два БпЛА росіян

Сьогодні, 17 серпня, у Миколаївській області було знищено два російських розвідувальних безпілотники.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Зазначається, що розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, вночі 16 серпня сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною.

Раніше повідомлялось, що у Росії планують за допомогою Ірану створити 6 тис. ударних безпілотників для бомбардування українських міст.