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В небі Миколаївщини знищили два БпЛА росіян

Знищені безпілотники були розвідувальними.

В небі Миколаївщини знищили два БпЛА росіян
Ілюстративне ффото
Фото: https://defence-ua.com/

Сьогодні, 17 серпня, у Миколаївській області було знищено два російських розвідувальних безпілотники.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Зазначається, що розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

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Нагадаємо, вночі 16 серпня сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною.

Раніше повідомлялось, що у Росії планують за допомогою Ірану створити 6 тис. ударних безпілотників для бомбардування українських міст.

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