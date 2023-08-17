Російські військові в Криму скуповують ліки у цивільних аптеках

Також окупанти скуповують пальне, призначене для цивільних.

Російські військові у тимчасово окупованому Криму скуповують ліки у цивільних аптеках.

Про це розповів Укрінформу заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков.

"Через складну логістику російським військовим не встигають вчасно доставляти ліки, тому вони їх закуповують у цивільних аптеках. Через це виник збільшений попит на медикаменти", - сказав Чистіков.

Крім того, додав він, російські військові використовують запаси палива для цивільних. Через це спостерігається підвищений попит на бензин.

Він підкреслив, що росіяни здебільшого привозять товари Кримським мостом, оскільки сухопутний шлях є небезпечнішим.

"Компанії почали возити продукцію малими партіями, а це забирає багато часу і впливає на своєчасне забезпечення потреб півострова", - розповів Денис Чистіков.

Нагадаємо, у окупованому Криму заявили про поновлення автомобільного руху на Чонгарському мості після ремонту.