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Російські військові в Криму скуповують ліки у цивільних аптеках

Також окупанти скуповують пальне, призначене для цивільних.

Російські військові в Криму скуповують ліки у цивільних аптеках
Фото: соцмережі

Російські військові у тимчасово окупованому Криму скуповують ліки у цивільних аптеках.

Про це розповів Укрінформу заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков.

"Через складну логістику російським військовим не встигають вчасно доставляти ліки, тому вони їх закуповують у цивільних аптеках. Через це виник збільшений попит на медикаменти", - сказав Чистіков.

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Крім того, додав він, російські військові використовують запаси палива для цивільних. Через це спостерігається підвищений попит на бензин.

Він підкреслив, що росіяни здебільшого привозять товари Кримським мостом, оскільки сухопутний шлях є небезпечнішим.

"Компанії почали возити продукцію малими партіями, а це забирає багато часу і впливає на своєчасне забезпечення потреб півострова", - розповів Денис Чистіков.

Нагадаємо, у окупованому Криму заявили про поновлення автомобільного руху на Чонгарському мості після ремонту.

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