Україна домовилася з кредиторами про відтермінування платежів за держборгом до 2030 року

Міністр фінансів подякував міжнародним партнерам і назвав це рішення "критично важливим для України".

Україна та Група офіційних кредиторів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Документ підписано міністром фінансів Сергієм Марченком та уповноваженими представниками країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.

"Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 та 2023 років і є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, що підлягали сплаті у період з лютого 2026 року. Відповідно до Меморандуму, обслуговування і погашення боргу буде відтерміновано до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Виплата відтермінованих сум здійснюватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035–2039 років, із передбаченою капіталізацією відсотків.

Марченко подякував міжнародним партнерам і назвав це рішення "критично важливим для України", адже воно дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет.

"Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки”, - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 грудня 2025 року становила 9 042,7 млрд грн, або 213,3 млрд доларів США. Це на 29,5% більше у гривневому еквіваленті (на 28,4% — у доларовому), ніж на кінець 2024 року.