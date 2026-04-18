18 квітня після обіду Росія завдала ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріл потрапив Шевченківський район. Про потерпілих наразі невідомо.

«На місці «прильоту» прямують екстрені служби. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!», - наголосив Синєгубов.

Через атаку салахнула пожежа. Пошкоджені скління двох багатоквартирних будинків і два легкових авто.