Свириденко: «МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження ПДВ для ФОПів»

Прем’єрка написала, що дійшли розуміння того, що це «сенситивна тема і не конструктивна ідея».

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко написала у телеграмі, що МВФ «з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту».

«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», – йдеться у її повідомленні.

Вона додала, що під час весняних зборів у Вашингтоні проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», – повідомила глава уряду.