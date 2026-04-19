Свириденко: «МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження ПДВ для ФОПів»

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко написала у телеграмі, що МВФ «з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту».
«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», – йдеться у її повідомленні.
Вона додала, що під час весняних зборів у Вашингтоні проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.
«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», – повідомила глава уряду.
- Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ є вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.
- Згідно з програмою розширеного фінансування EFF, яку МВФ схвалив наприкінці лютого, Україна мала до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів. Втім, за даними "Економічної правди", Кабінет міністрів Юлії Свириденко, ймовірно, буде орієнтуватися на червень. Серед основних змін були чотири ключові податкові вимоги: оподаткування цифрових платформ ("податок на OLX"), скасування безмитного ввезення посилок вартістю до 150 євро; закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5%, обов'язкова сплата "спрощенцями" і після завершення воєнного стану; запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктами спрощеної системи оподаткування з доходами у понад 4 млн грн на рік.
- За даними "Економічної правди", уряд проводив консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.
- Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий дохід складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн.
- 14 лютого стало відомо, що уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн. Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України.
- Верховна Рада 7 квітня ухвалила перший закон з пакету МВФ про продовження військового збору на три роки після скасування воєнного стану. Як голосували за цей закон, читайте у матеріалі LB.ua "«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ".